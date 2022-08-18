2022/08/18 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن ضبط شاحنات لتهريب "زيت الطعام" الى محافظة اربيل .

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة من الفوج الأول في اللواء 43 قامت بإيقاف ثلاث عجلات نوع (تريلة) محملة بـ مادة (زيت الطعام) ومغطاة باعلاف ومادة التبن”.

وبينت أن "الشاحنات متجهة إلى اربيل ، حيث تم تدقيق الأوراق الخاصة بالحمولة وتبين أنها غير رسمية".

وأكدت أنه "جرى تسليم الشاحنات إلى مكتب الأمن الوطني في قضاء الدجيل".

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