استخبارات الحشد الشعبي تطيح بـ”داعشي” جنوب الموصل

2022/08/18 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت استخبارات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تمكنها من الإطاحة بـ”داعشي” جنوب الموصل.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى، تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي جنوب الموصل".

وأضاف ان "عملية القبض جاءت بناءً على معلومات استخبارية وجهود حثيثة من تتبع ومراقبة الإرهابي (ف.



ع.



ح) والذي دخل الى العراق من سوريا وحاول الاختباء بمخيمات النازحين في جنوب الموصل، بعد استحصال الموافقات القضائية، حيث تم القاء القبض عليه وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية بحقه لينال جزاءه العادل".

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