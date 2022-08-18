أنقرة وكييف توقعان اتفاقا لإعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية

2022/08/18 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقا لإعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية التي دمرتها الحرب.

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