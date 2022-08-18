شاهد بالفيديو.. زورق كويتي يأمر حفارة عراقية بمغادرة ميناء خور عبد الله وإخلائه

2022/08/18 | 21:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Ag5RDdmVOlA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زورق كويتي يأمر حفارة عراقية بمغادرة ميناء خور عبد الله وإخلائه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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