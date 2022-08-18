شاهد بالفيديو.. بألفاظ خادشة للحياء.. مجهولون بسيارة حكومية يهددون إعلاميا عراقيا ويبتزونه

2022/08/18 | 21:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بألفاظ خادشة للحياء.. مجهولون بسيارة حكومية يهددون إعلاميا عراقيا ويبتزونه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mHCfeGx33CI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بألفاظ خادشة للحياء.. مجهولون بسيارة حكومية يهددون إعلاميا عراقيا ويبتزونه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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