أدارها مع أبناء رئيس أمريكا السابق.. مسؤول بارز يعترف بالذنب في 15 جناية ويوافق على الشهادة ضد منظمة ترامب

2022/08/18 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر المدير المالي السابق في منظمة ترامب، ألين ويسلبرغ، بالذنب في 15 جريمة جنائية، كلها جزء من قضية الاحتيال الضريبي التي تم إدانته بها في العام الماضي.

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