رئيس أوكرانيا يدعو الأمم المتحدة إلى

2022/08/18 | 21:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة إلى "ضمان سلامة" محطة "زابوريجيا" النووية، وذلك أثناء استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.وقال زيلينسكي - وفقا لقناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- إنه ينبغي على …

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