الأمم المتحدة: سنكثف تصدير الحبوب الأوكرانية قبل الشتاء

2022/08/18 | 21:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة ستكثف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل الشتاء.وأضاف جوتيريش - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس - أن 21 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية خلال الشهر …

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