2022/08/18 | 21:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن استعادة الوضع المدني في محطة زابوروجيه النووية وضمان أمن هذه المنطقة.وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تطور الوضع في محطة زابوروجيه النووية وحولها المركز الخبري الوطني.

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