التجارة العراقية: تخصيص 27 مليار دينار كمستحقات لفلاحي إقليم كوردستان للعام الحالي

2022/08/18 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، محمد حنون، المضي باتجاه الحل لدفع كافة مستحقات الفلاحين والمزارعين للأعوام 2014 – 2015 – 2016، مشيراً إلى تحديد المبالغ المقررة إلى محافظات إقليم كوردستان لدفع مستحقاتهم لهذا العام من خلال المبالغ التي ترد من قانون دعم الأمن الغذائي، والتي تبلغ 27 مليار دينار لمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

وقال حنون، إن “إقليم كوردستان حقق نجاحاً كبيراً في توفير الأمن الغذائي من خلال المشاركة في زيادة الخزين الستراتيجي للعراق”.

فيما يتعلق بمستحقات الفلاحين والمزارعين للأعوام 2014 – 2015 – 2016 أوضح حنون أن “قانون الدعم الغذائي منح وزارة التجارة بأن تقدم مستحقات الفلاحين وهي مستحقات خاصة بمحافظات إقليم كوردستان، وبعض المحافظات العراقية الأخرى”.

وفي السياق نوه إلى أنه تم عقد اجتماع بهذا الخصوص برئاسة وزير التجارة في الحكومة الاتحادية ومدراء المواقع في محافظات إقليم كوردستان “وتم الانتهاء من جميع التفاصيل، ونتأمل خلال الأسبوع المقبل أن يحسم الموضوع”، مؤكداً: “نحن باتجاه الحل لدفع كافة مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين سوقوا للأعوام 2014 – 2015 – 2016”.

أما عن مستحقات الفلاحين لهذا العام قال حنون: “قررنا تخصيص 15 مليار دينار لمحافظة أربيل و7 مليار دينار للسليمانية و5 مليار دينار لدهوك لهذا الغرض”.

وأضاف المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب، أن “نسبة التجهيز لمحافظات إقليم كوردستان تصل من 90 إلى 95 %، والمبالغ ستصلنا الأسبوع القادم، لأن لمزارعي إقليم كوردستان استحقاق، وسيتم دفعه من خلال المبالغ التي تردنا من قانون دعم الأمن الغذائي”.

وتدين وزارة التجارة العراقية بمبلغ 309 مليارات دينار لفلاحي إقليم كوردستان، عن محصول القمح للسنوات الثلاث المذكورة.

في الأول من حزيران الماضي، قرر وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري تخصيص 500 مليار دينار أخرى لدعم مستحقات الفلاحين عن القمح لهذا العام.

واعلن الجبوري في بيان، ان مجموع المبلغ المالي المخصص من وزارة المالية لمستحقات الفلاحين، وصل إلى ترليون دينار هذا العام.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في نيسان 2022، رفع سعر الطن الواحد من القمح الى 850 ألف دينار، ومنذ التاسع من شهر نيسان الماضي موعد بدء استلام محصول القمح من الفلاحين العراقيين، وحتى الأول من حزيران الجاري تم استلام مليون و427 الف و752 طناً من القمح المنتج هذا العام من الفلاحين في محافظات العراق.

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