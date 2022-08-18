مصرف الموصل يسحب أموال شركة نفطية ويتصرف بها بمزاد العملة

2022/08/18 | 21:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف النائب النائب مصطفى جبار سند، 08/18/2022، عن ان قيام مصرف الموصل بسحب أموال...

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