التنوع السكاني في إطار المواطنه

2022/08/18 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

من المفيد ان ابدأ :بأن التبرعم الاسري

أدى ويؤدي الى نشوء تجمعات سكانية تنتمي

الى أصل واحد هو الاب الاعلى لتلك

التجمعات ..والحقبة الزمنية من تاريخ

البشرية ابتداءا بأول انسان وان

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