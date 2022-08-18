إجرام ميسان تلقي القبض على عشرات المتهمين بجرائم مختلفة بينهم نساء

2022/08/18 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية في محافظة ميسان،

الخميس، القبض على عدد من المتهمين

المطلوبين بقضايا مختلفة، بينهم نساء،

وذلك في عدد من مناطق المحافظة.

وقالت مديرية مكافحة الإجرام في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية،

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