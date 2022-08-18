استقالة الوزير فضحت سبب التشوه الاقتصادي في العراق

2022/08/18 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

​ في بداية تشكيل الحكومة عام 2020 بعد

تظاهرات وفوضى وكثير من الاحداث، كان

الهدف من تشكيل الحكومة آنذاك هو تسيير

نقطتين أساسيتين وهما أولا الحفاظ على

الامن والنقطة الثانية هي اجر

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