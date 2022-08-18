التخطيط: إعداد استراتيجية لتحسين دخل ومعيشة العوائل الفقيرة

2022/08/18 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عزمها إعداد استراتيجية لتحسين دخل ومعيشة العوائل الفقيرة، فيما أكدت قرب إطلاق أكبر مسح اقتصادي واجتماعي.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تستعد وبالتنسيق والتعاون مع مجموعة وزارات ومؤسسات بينها وزارتا التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية لإعداد استراتيجية خفض مستوى الفقر الثالثة في العراق للسنوات من 2024 - 2028".وأضاف، أن "الهدف من الاستراتيجية تحسين مستوى العيش لذوي الدخل المحدود، والتي تركز على محورين الأول: إعادة النظر وتقييم شبكة الحماية الاجتماعية بحيث نضمن وصولها الى المستحقين للإعانة وإعادة دراسة مستوى خط الفقر حتى نضمن وصول الدعم للأسر الفقيرة".وأشار إلى أن "المحور الثاني يركز على إصلاح نظام البطاقة التموينية والعمل مع وزارة التجارة بهدف تخصيص هذا البرنامج للأسر الفقيرة مع إعادة النظر بالمشمولين بحيث إن الكثير منهم هم من ميسوري الحال والأولى أن تذهب هذه المواد للأسر الفقيرة".وتابع، "كما أن الاستراتيجية تهدف لتحسين دخل ومستوى معيشة العوائل الفقيرة من خلال مسارات أخرى ترتبط بالتعليم والصحة والسكن".وأكد أنه من "هذا الاطار تستعد وزارة التخطيط لإطلاق واحد من أكبر المسوح الاقتصادية والاجتماعية في العراق وقريبا سوف يتم إطلاق العمل بهذا المسح والذي سيعطينا مؤشرات مهمة جدا عن مستوى الفقر وخط الفقر ومستوى معيشة الفقراء ومناطق تركزهم، ومن ثم سنستخدم مخرجات هذا المسح ومؤشراته في كتابة استراتيجية الفقر التي يتم الإعداد لها حاليا".

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