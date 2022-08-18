شركة هولندية تُصلح طائرة عراقية.. والخطوط الجوية تحتفي

2022/08/18 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطائر الاخضر في مطار امستردام: الشركات الاوربية الرصينة تحتفي بالطائر الاخضر هبطت طائرة الخطوط الجوية العراقية الايرباص A330 في مطار امستردام في هولندا لاجراء الصيانة على محركات الطائرة في شركة ايرفرانس KLM الشركة الاولى في هولندا ومن الشركات الكبيرة والرصينة في عموم قارة اوربا ضمن الستراتيجية الجديدة التي انتهجتها ادارة شركة الخطوط الجوية العراقية متمثلة […]

ظهرت المقالة شركة هولندية تُصلح طائرة عراقية..



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