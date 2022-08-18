“لتحسين المعيشة”.. وزارة التخطيط تطلق واحد من أكبر المسوح الاقتصادية والاجتماعية.. قريباً

2022/08/18 | 22:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، استعدادها لإعداد ستراتيجية لتحسين دخل ومعيشة العائلات الفقيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن “الوزارة تستعد وبالتنسيق والتعاون مع مجموعة وزارات ومؤسسات بينها وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية لإعداد ستراتيجية خفض مستوى الفقر الثالثة في العراق للسنوات من 2024 – 2028”.

وأضاف، أن “الهدف من الاستراتيجية تحسين مستوى العيش لذوي الدخل المحدود، والتي تركز على محورين الأول: إعادة النظر وتقييم شبكة الحماية الاجتماعية بحيث نضمن وصولها الى المستحقين للإعانة وإعادة دراسة مستوى خط الفقر حتى نضمن وصول الدعم للأسر الفقيرة”.

وأشار إلى أن “المحور الثاني يركز على إصلاح نظام البطاقة التموينية والعمل مع وزارة التجارة بهدف تخصيص هذا البرنامج للأسر الفقيرة مع إعادة النظر بالمشمولين بحيث إن الكثير منهم هم من ميسوري الحال والأولى أن تذهب هذه المواد للأسر الفقيرة”.

وتابع، “كما أن الستراتيجية تهدف لتحسين دخل ومستوى معيشة العائلات الفقيرة من خلال مسارات أخرى ترتبط بالتعليم والصحة والسكن”.

وأكد أنه من “هذا الاطار تستعد وزارة التخطيط لإطلاق واحد من أكبر المسوح الاقتصادية والاجتماعية في العراق وقريبا سوف يتم إطلاق العمل بهذا المسح، الذي سيعطينا مؤشرات مهمة جدا عن مستوى الفقر وخط الفقر ومستوى معيشة الفقراء ومناطق تركزهم، ومن ثم سنستخدم مخرجات هذا المسح ومؤشراته في كتابة ستراتيجية الفقر التي يتم الإعداد لها حاليا”.

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