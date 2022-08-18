خلال سبعة أيام.. القبض على 36 متهماً “بينهم نساء” في محافظة ميسان

2022/08/18 | 22:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية في محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا مختلفة، بينهم نساء، وذلك في عدد من مناطق المحافظة.

وقالت مديرية مكافحة الإجرام في بيان، إن “مفارزها وبالاشتراك مع فوج ميسان التكتيكي القت القبض على 36 متهماً، بينهم نساء، خلال سبعة أيام وفق مواد جنائية مختلفة ابرزها القتل العمد والسطو والتزوير والاغتصاب”.

وتابع البيان، “نفذت مفارز شرطة مكافحة الاجرام (شعبة اجرام المجر)، (شعبة إجرام البلدة)، (شعبة إجرام حطين) والميمونة وعلي الغربي بالاشتراك مع فوج ميسان التكتيكي ممارسات أمنية، اسفرت القبض على (36) متهما بينهم نساء، خلال فترة 7 أيام، ضمن الحدود الادارية لمحافظة ميسان”.

وأضاف البيان “نتج عن ذلك القبض على متّهمين وفق مواد قانونية ابرزها القتل العمد، ومواد تعنى بالتزوير والسطو المسلح والاغتصاب ومواد قانونية أخرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وتدوين افادتهم بدائيا وقضائيا”.

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