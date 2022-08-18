“الدعوة عامة” يتذيل قائمة إيرادات الأفلام المصرية اليومية

2022/08/18 | 22:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تذيّل فيلم “الدعوة عامة”، قائمة إيرادات الأفلام المصرية اليومية، خلال اليوم الأول من طرحه في دور العرض السينمائية، حيث أبصر النور على الشاشة الكبيرة، يوم أمس الأربعاء.

وبتقرير صادر عن شركة مصرية للتوزيع، تهتم بالاحصائيات المالية اليومية، لإيرادات الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية، تبيّن أن الفيلم الذي يؤدي بطولته الممثل أحمد الفيشاوي، مع محمد عبد الرحمن وأسماء ابو اليزيد، قد حقق 143 ألف جنيه مصري فقط، في أولى أيام عرضه، في حين بقي فيلم “تسليم أهالي” لـ دنيا سمير غانم في الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 623 ألف جنيه، بفارق ما يُقارب النصف مليون جنيه مصري عن “الدعوة العامة” متذيّل الترتيب.

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