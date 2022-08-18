"عمليات قذرة".. غزو أوكرانيا يخرج "فاغنر" من الظل

2022/08/18 | 22:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الخميس، الضوء على مجموعة فاغنر الروسية وكيف أن الحرب في أوكرانيا غيرت موقف موسكو تجاه الاعتراف رسميا بدورهم والعلاقة بهم بعد نفي استمر لسنوات.

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