2022/08/18 | 22:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4bpBerJL9T0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير عام الدائرة الادارية في التعليم العالي د. اسعد غني يوضح للرشيد تفاصيل تعيينات مجلس الخدمة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير عام الدائرة الادارية في التعليم العالي د. اسعد غني يوضح للرشيد تفاصيل تعيينات مجلس الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).