العامري يخاطب حزب ’بارزاني’: نأمل دوركم في هذه المرحلة المصيرية

2022/08/18 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نهنئ الاخ الفاضل السيد مسعود البارزاني ، ونهنئ جميع الاخوة في المكتب السياسي والكادر القيادي وجماهير الحزب بهذه المناسبة ، وانها لمناسبة عزيزة للتذكير بالتاريخ والمصير المشترك ، والنظال الطويل الذي عشناه سوية ابان التصدي لمقاومة النظام الدكتاتوري ، بهذه المناسبة العزيزة نستذكر […]

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