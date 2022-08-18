البابا فرنسيس يعرب عن

2022/08/18 | 22:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب البابا فرنسيس، عن "حزنه العميق" بسبب الحريق الذي أدى إلى مقتل 41 شخصاً في كنيسة قبطية في القاهرة، بحسب برقية وجهها الفاتيكان إلى رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني.

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