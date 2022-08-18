نادي أمانة بغداد يعد العدة استعدادا لمباراة بلاي أوف

2022/08/18 | 22:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..أكد نادي أمانة بغداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس، استعداده لخوض مباراة (بلاي أوف).وقال مشرف الفريق أحمد عزت لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “فريق أمانة بغداد يواصل استعداداته ودريباته لخوض مباراة […]

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