كربلاء.. اعتقال قاتل موظف في دائرة الصحة

2022/08/18 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال قاتل موظف في دائرة صحة كربلاء بعد ساعات من الحادث.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القاء القبض على قاتل موظف في صحة كربلاء".

وأضاف المصدر أن "سبب القتل هو خلافات بخصوص تسديد ما بذمته من ايجار لفتره طويلة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بمقتل موظف في صحة كربلاء وسط المدينة.

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