متحدث: التخطيط تعتزم إعداد استراتيجية لتحسين معيشة العوائل الفقيرة

2022/08/18 | 23:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة النظر وتقييم شبكة الحماية الاجتماعية.

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