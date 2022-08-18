2022/08/18 | 23:07 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة السجن ست سنوات لمسؤولين بالتخطيط والأشغال تلاعبوا بالتصميم الأساسي لمدينة النجف أولاً على المسلة.

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