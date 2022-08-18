تفاعلات الساعة.. مبادرة العامري تتضمن تغيير مرشح الاطار لرئاسة الحكومة

2022/08/18 | 23:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/18/2022.النائب عن دولة القانون احمد...

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مبادرة العامري تتضمن تغيير مرشح الاطار لرئاسة الحكومة أولاً على المسلة.

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