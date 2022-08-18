النفط تعلن المباشرة بتنفيذ انبوب الغاز لمحطة عكاس الكهربائية

2022/08/18 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، المباشرة في تنفيذ مشروع مد انبوب الغاز من حقل عكاس الغازي الى محطة كهرباء عكاس، في قضاء القائم بمحافظة الانبار.وقال مدير عام شركة المشاريع النفطية التابعة للوزارة، شاكر محمود خلف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملاكات الشركة تنفذ وبالجهد الوطني المتمثل بهيأتي مشاريع بغداد ومشاريع الوسط، مشروع مد انبوب (16) عقدة بطول (30) كم وانابيب الجريان قياس (6 عقدة بطول 35 كم)".واوضح خلف، ان "تنفيذ اعمال مد ولحام الانابيب خلال فترة قياسية وبوتيرة متواصلة في الاداء والإنجاز ، رغم صعوبات العمل في الاراضي ذات الطبيعة الصخرية"، مؤكداً أن "ملاكات الشركة تمكنت من تجاوزها وبلغنا مراحل متقدمة من العمل، من اجل انجاز مشروع تشغيل محطة كهرباء عكاس".

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