الذباب ناقل “سخي” للجراثيم والبكتيريا الضارة

2022/08/18 | 23:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت ناديجدا رايفا، رئيسة قسم الإشراف على نظافة الأغذية في هيئة حقوق المستهلك بمقاطعة موسكو، أن الذباب يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أن الذباب الذي يدخل المسكن، ليس فقط مزعجا، بل يشكل خطورة على صحة الإنسان.



لأن هذه الحشرات تنقل بكتيريا مرضية مختلفة بالإضافة إلى الديدان الطفيلية.

وتقول، “يوجد على جسم الذبابة حوالي 11 مليون كائن حي مجهري، وفي فضلاتها ما يصل إلى 22 مليون من مختلف الكائنات المجهرية.



لذلك يعتبر الذباب الناقل الرئيسي لعدد كبير من الأمراض المعوية والطفيليات”.

ووفقا لها، يطير الذباب نحو رائحة غاز ميثيل مركابتان، الذي ينبعث من المواد المتفسخة.



كما أنه ينجذب إلى الأماكن التي لم تنظف منذ فترة طويلة.

وتقول، “من الضروري تطهير الأماكن والقضاء على هذه الحشرات.



وللتخلص منها يجب وضع شبكات على النوافذ وتنظيف المنزل بصورة دورية، لمنع ظهور الذباب الصغير.



ومن أجل ذلك يجب عدم الإفراط في سقي النباتات المنزلية لكي لا تتعفن جذورها.



كما يجب حفظ الأطعمة وخاصة سريعة التلف في الثلاجة”.

وتضيف، أثبتت الأشرطة اللاصقة فعاليتها في مكافحة الذباب والتخلص منه.



ومن الأفضل تعليق هذه الأشرطة عند النوافذ والأبواب وليس فوق طاولة الأكل كما يفعل البعض.

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