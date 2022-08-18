العامري يبعث رسالة لمسعود بارزاني - عاجل

2022/08/18 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم الخميس، زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الحزب.

وقال العامري في رسالة بعثها لبارزاني، "بهذه المناسبة العزيزة نستذكر التاريخ النضالي الطويل والدماء الطاهرة لهذا الحزب في مواجهة الاستبداد والظلم، ومشاركته الفاعلة في تجربة بناء النظام الجديد بعد التغيير الى جانب القوى الوطنية الأخرى".

وأضاف، "نأمل أن يكون له (الحزب الديمقراطي) ولجميع القوى السياسية دور بناء في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ العراق لأجل تعميق لغة الحوار والتفاهم، واستحضار مصلحة الوطن والشعب من اجل تجاوز الازمة القائمة، على أساس الاحتكام للدستور والقانون وحفظ دور المؤسسات الدستورية".

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