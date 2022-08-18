الاطار والتيار يدخلان معركة الولائم واستعراض النحر على أسوار الخضراء (صور)- عاجل

2022/08/18 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تترقب الأوسط الشعبية الأوضاع الاحتجاجية في محيط المنطقة الخضراء وسط تصاعد الإعلان التنافسي بين انصار التيار الصدري والاطار التنسيقي بشأن نحر عدد المواشي وحجم الولائم والخدمات المقدمة لانصارهم. وبحسب منصات وسائل التوصل الاجتماعي لانصار الطرفين فان العشرات من المواشي والأغنام وصلت تمهيدا لنحرها امام البرلمان وطبخها لمعتصمي التيار الصدري في المقابل تستعرض المنصات المقربة من الاطار طبخ الطعام واللحوم وتوزيع الفواكه على المعتصمين قرب الجسر المعلق. الان ان الامر لا يقتصر على التنافس بشأن الولائم حيث وصل الى اتهام كل طرف الطرف المنافس باستلام الأموال مقابل الحضور للاعتصام.ومن جهة أخرى عززت القوات الأمنية من تواجدها في محيط المنطقة ونشرت فرق اضافية من قوات حفظ النظام لمنع حدوث اي احتكاك او تجاوز بين الطرفين.

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