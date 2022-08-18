الكتلة الصدرية تعلق الامال على قرار الاتحادية بشأن البرلمان وتكشف عن خطواتها المقبلة

2022/08/18 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعرب النائب الوحيد المتبقي من الكتلة الصدرية في البرلمان برهان المعموري، الخميس، عن أمله بإصدار المحكمة الاتحادية قرار حل البرلمان، مبينا ان القرار سينهي الازمة السياسية برمتها.

وقال المعموري في حديث لـ(بغداد اليوم) "إننا ننتظر جلسة المحكمة في نهاية الشهر الجاري فوضع البلد لايتحمل وعلى المحكمة ان تنظر للمصلحة العامة".

واضاف ان "المحكمة الاتحادية كما أصدرت قرارها بشأن انتخاب رئيس الجمهورية بمشاركة ثلثي اعضاء المجلس فيمكنها سحب الثقة من أعضاء المجلس كونهم فشلوا في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ".

وتابع ان "قرار حل البرلمان متعلق بإخفاق المجلس بانتخاب رئيس الجمهورية ولم ينجح بتأدية أي واجب له و التي اقسمنا عليها كنواب عند تأدية اليمين".

وبشأن احتمالية رفض المحكمة الاتحادية حل البرلمان ذكر المعموري "انه لكل حادث حديث لكن نأمل حسم الموضوع لصالح البلد".

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