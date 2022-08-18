الملكة رانيا تنشر فيديو من خطوبة الأمير الحسين ورجوة آل سيف

2022/08/18 | 23:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الملكة رانيا العبدالله، الخميس، مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وخطيبته السعودية رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

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