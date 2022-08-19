2022/08/19 | 00:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير اقتصادي يهاجم وزير المالية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rHOXSq07DPo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير اقتصادي يهاجم وزير المالية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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