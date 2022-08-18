2022/08/19 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيدت إلى الأذهان جريمة موحشة، هذا الأسبوع، بعد أن أفرجت السلطات في ولاية غوجارات الهندية، عن 11 رجلا كانوا يقضون أحكاما مؤبدة، مع مطالبات بتحقيق العدالة بشكل خاص لبلقيس بانو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اغتصبوا نساء وقتلوا أطفالهن أمامهن".. الإفراج عن مدانين في الهند يشعل ضجة كبيرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("اغتصبوا نساء وقتلوا أطفالهن أمامهن".. الإفراج عن مدانين في الهند يشعل ضجة كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).