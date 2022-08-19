الحدود يستقطب 5 محترفين جدد استعداداً للموسم الجديد

2022/08/19 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص..أعلن نادي الحدود الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس ،استقطابه 5 لاعبين محترفين استعداداً للدوري الممتاز المقبل.وقال مدرب نادي الحدود عادل نعمة، في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، إن “النادي بدأ […]

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