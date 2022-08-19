2022/08/19 | 00:07 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المركز الخبري الوطني/ خاص..
أعلن نادي الحدود الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس ،استقطابه 5 لاعبين محترفين استعداداً للدوري الممتاز المقبل.
وقال مدرب نادي الحدود عادل نعمة، في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، إن “النادي بدأ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود يستقطب 5 محترفين جدد استعداداً للموسم الجديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن نادي الحدود الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس ،استقطابه 5 لاعبين محترفين استعداداً للدوري الممتاز المقبل.
وقال مدرب نادي الحدود عادل نعمة، في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، إن “النادي بدأ […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحدود يستقطب 5 محترفين جدد استعداداً للموسم الجديد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدود يستقطب 5 محترفين جدد استعداداً للموسم الجديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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