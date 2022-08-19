2022/08/19 | 00:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دفع منفذ الهجوم على الكاتب البريطاني سلمان رشدي الخميس ببراءته من محاولة القتل والاعتداء أمام...

ظهرت المقالة منفذ الهجوم على رشدي يدفع ببراءته وتأكيد رسمي ايراني بعدم علاقتها بالحادث أولاً على المسلة.

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