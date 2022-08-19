2022/08/19 | 00:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، 08/18/2022، بأن المطالب الإيرانية بضمانات من الولايات المتحدة، أعاقت...

ظهرت المقالة إيران تريد ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أمريكي مستقبلي من الصفقة النووية أولاً على المسلة.

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