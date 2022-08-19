السعودية تنفي اشتراط بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر كورونا للسفر خارج المملكة

2022/08/19 | 00:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عدم اشتراط حصول المواطن المسافر إلى خارج المملكة على بوليصة تأمين تشمل تغطية مخاطر (كوفيد - 19) خارج المملكة.وقالت الجوازات السعودية، إن ذلك بصرف النظر عن حالة التحصين مع مراعاة اشتراطات الدول …

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