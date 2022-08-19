الحشد يُصيب “داعشيًا” أثناء مطاردة مجموعة إرهابيين غربي كركوك

2022/08/19 | 00:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من اللواء الفوج الثالث باللواء 61 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، من اصابة أحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي جنوب غرب محافظة كركوك.وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “ذلك جاء خلال عملية مطاردة لفلول داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية في قضاء الحويجة عقب احباط تعرض إرهابي”.وأضافت، أن “قوة من […]

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