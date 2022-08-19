المدير المالي السابق لمنظمة ترامب يعترف بالاحتيال والتهرب الضريبي

2022/08/19 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مكتب المدّعي العام في بيان إنّ آلن فيسلبيرغ أقرّ بذنبه في 15 تهمة تتعلّق بالاحتيال والتهرّب الضريبي وتشمل 1,76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021.

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