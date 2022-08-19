2022/08/19 | 01:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وليد خدوري..شرح «تقرير أوبك الشهري للأسواق النفطية» الصادر الأسبوع الماضي، منحى وحيثيات التقلبات...

ظهرت المقالة أوبك..



آثار التطورات العالمية على أسواق النفط أولاً على المسلة.

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