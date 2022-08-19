معضلة غياب النظرية السياسية بعد الاحتلال الامريكي للعراق

2022/08/19 | 01:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: القوى السياسية ومعضلة غياب النظرية السياسية بعد الاحتلال الامريكي للعراق خالد عليوي العرداوي تجد...

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