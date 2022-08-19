المالية تصدر توضيحاً بعد أنباء توقيع علاوي المستقيل على بيع عقارات للدولة

2022/08/19 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحاً بعد أنباء توقيع وزير المالية المستقيل علي علاوي على بيع عقارات للدولة.

وقال إعلام المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة المالية تنفيصحة المعلومات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، بشأن قيام وزير المالية المستقيل علي عبد الأمير علاوي بالتوقيع مؤخرا على مجموعة من الكتب تتعلق بقضايا المصادقة على بيع عقارات عائدة للدولة وادراج مشاريع ذات صلة بالدين العام".

وأضاف ان "الوزارة تؤكد على ان إطلاق مثل هكذا إدعاءات في هذا الوقت بالتحديد له دلالات ومآرب خبيثة ، هدفها النيل من سمعة ومهنية ونزاهة الوزير علاوي وذات ابعاد سياسية معروفة" .

وشددت الوزارة بحسب البيان على ان "الوزير علاوي وطوال فترة تسنمه مهام عمله على رأس الوزارة ، حريص على انجاز كامل بريده اليومي دون تأخير يذكر ودون تأجيل ، رغم تقاطع جدول اعماله اليومي مع العديد من اللقاءات والزيارات والاجتماعات الدورية وغيرها".

وتابع "كما تحتفظ الوزارة بحقها بالملاحقة القانونية ضد مطلقي ومروجي هذه المزاعم" ، وتدعو وسائل الإعلام كافة الى عدم الإنجرار وراء هذه الأكاذيب والإدعاءات التي يراد منها خلط الاوراق واثارة الرأي العام خاصة قي مثل هذة الظروف السياسية التي يمر بها بلدنا العزيز" .

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