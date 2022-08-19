كاديلاك تعيد علامتها التجارية إلى الصدارة.. تعرف على التفاصيل

2022/08/19 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شركة السيارات العالمية الشهيرة "كاديلاك" بشكل رسمي، بدء اختبار سيارتها من طراز "سيليستيك" الكهربائية الجديدة، بعد طرح نموذج أولي غير مكتمل لها الشهر الماضي.وأظهرت صور، تغييرات طفيفة جدًا على النموذج الأولي، بزيادة المرايا الجانبية التقليدية، ومدخل مركزي منتفخ قليلًا، ونهاية خلفية مجددة بمصد أكثر تقليدية، والذي يشتمل الآن على عاكسات.وتتضمن "سيليتسك" منصة "ألتيوم"، التي تدعم ليريك بالإضافة إلى جي إم سي هامر الكهربائية، في ظل وعود بأن تكون السيارة الأكثر تقدمًا على الإطلاق.وأشارت الشركة، إلى أن السيارة ستتضمن ميزات عالية التقنية مثل ألترا كروز وشاشة ضخمة مقاس 55 بوصة تغطي عرض لوحة العدادات بالكامل، وتشتمل الشاشة الضخمة على شاشة عرض للراكب الأمامي مع ستائر رقمية إلكترونية والتي يتم وصفها على أنها ميزة خصوصية نشطة، والتي تتيح للراكب مشاهدة مقاطع الفيديو دون أن يتمكن السائق من رؤيتها.وتأتي سيليستيك بسقف زجاجي ذكي يتميز بتقنية الجسيمات المعلقة التي تعمل على تقسيم السقف الزجاجي إلى أربع مناطق ويمكن لكل راكب ضبط شفافية/ عتامة القسم أعلاه.يذكر أن كاديلاك قد أعلنت إصدارها تفاصيل إضافية حول سيليستيك الكهربائية خلال هذا العام، مؤكدة على تصنيعها يدويًا في مركز وارن تك بولاية متشجن الأمريكية.

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