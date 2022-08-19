تحليل: العلاقات بين إسرائيل وتركيا تسمح بإعادة تشكيل المنطقة

2022/08/19 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من عامين من التقارب المتقطع، اتفقت إسرائيل وتركيا أخيرا، الأربعاء، على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، ما قد يسمح لهما بإعادة تشكيل المنقطة، وفق تحليل من صحيفة إسرائيلية.

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