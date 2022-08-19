لابيد للأوروبيين والأمريكيين: عدم الانسحاب من الاتفاق النووي يبعث برسالة ضعف

2022/08/19 | 02:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين على الابتعاد عن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، محذرا من أن عدم القيام بذلك "يبعث برسالة ضعف".

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