2022/08/19 | 02:12 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار محمد الغزي يكشف عن الاستحواذ على مستودع يحوي اجهزة طبية حكومية مسروقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/19 | 02:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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