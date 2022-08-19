شيعي من الهزارة.. انتفاضة عنيفة ضد طالبان تحت راية قيادي سابق في الحركة

2022/08/19 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد شمال أفغانستان تفجر انتفاضة دموية ضد حكم طالبان انضم لها مئات المسليمن من الشيعة يوقودها قائد سابق في الحركة المتشددة التي أحكمت قبضتها على السلطة في البلاد.

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